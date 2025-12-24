TEMAS DE HOY:
Política

Marco Monasterio es el nuevo presidente del TED Santa Cruz

Marco Monasterio (presidente) y Fanny Vaca (vicepresidenta) fueron elegidos en Sala Plena este miércoles.

Miguel Ángel Roca Villamontes

24/12/2025 11:32

Foto: Javier Angulo

Escuchar esta nota

La Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz eligió este miércoles a la Directiva que conducirá la institución durante el bienio 2025–2027. Por votación de sus pares, el vocal Marco Monasterio fue ungido como el nuevo presidente del TED, mientras que la vocal Fanny Vaca asumirá la vicepresidencia. Ambos profesionales tienen el reto de devolver la estabilidad y confianza al organismo tras la reciente posesión de los nuevos vocales por parte del Tribunal Supremo Electoral.

La gestión de Monasterio y Vaca tiene la mira puesta en las elecciones subnacionales 2026, un proceso complejo donde el departamento más poblado del país renovará sus autoridades locales. La transparencia en el manejo del padrón y la organización logística serán los pilares que la ciudadanía cruceña vigilará de cerca desde el primer día de su mandato.

 

Noticia en desarrollo... 

