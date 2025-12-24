Universitario de Deportes y Alianza Lima tendrán que programar de nuevo, por motivos de seguridad, los partidos de pretemporada que habían anunciado para el 24 de enero contra Universidad de Chile e Inter Miami anunció este miércoles el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

“No nos parece prudente que estos dos eventos se realicen al mismo tiempo, se está convocando a todos los actores para que tengan una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar”, dijo el ministro a periodistas.

Tiburcio agregó que los populares equipos tienen que ver “otra fecha” para poder garantizar estos dos partidos de fútbol.

Tanto el tricampeón peruano, Universitario, como su clásico rival Alianza Lima escogieron el día 24 de enero para realizar las llamadas “Noche Crema” y “Noche Blanquiazul” para presentar a los jugadores que integrarán sus equipos en la temporada 2026 de la Liga 1 y la próxima Copa Libertadores.

En el caso de la U, el equipo invitado es la Universidad de Chile y el escenario escogido es el Estadio Monumental, que fue también la sede de la final de la Copa Libertadores de este año, obtenida por Flamengo de Brasil.

Alianza Lima tenía previsto recibir al Inter Miami, que tiene entre sus figuras al astro argentino Leo Messi y al uruguayo Luis Suárez, en el estadio Alejandro Villanueva, del distrito de La Victoria, a las 20.00 horas del 24 de enero, al igual que los cremas.

Los blanquiazules adelantaron que ya tenían vendidas, hasta el lunes, unas 7.000 entradas para ese partido.

En tanto que la ‘U’, que acaba de contratar al español Javier Rabanal como su nuevo director técnico, informó en sus redes sociales que la venta de entradas para la “Noche Crema” en la tribuna sur ya está agotada.

Las medidas de seguridad en Lima y la vecina provincia del Callao se han reforzado a raíz de la declaración de estado de emergencia para combatir el crimen organizado y las actividades públicas masivas, como los encuentros deportivos, necesitan el permiso de las autoridades para poder realizarse. EFE

Mira la programación en Red Uno Play