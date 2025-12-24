SPT presenta a Mayte Flores como candidata a primera concejala de Santa Cruz

La agrupación Santa Cruz Para Todos (SPT), que postula a Angélica Sosa a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y a Otto Ritter a la Gobernación, presentó este miércoles a Mayte Flores como candidata a primera concejala del municipio cruceño.

Durante el acto de presentación, la candidata a la Alcaldía por SPT, Angélica Sosa, destacó el trabajo y compromiso social de Flores, a quien entregó el programa de Gobierno de la agrupación como parte del inicio oficial de su campaña electoral.

“Mayte tiene causa, muy parecida a las nuestras, ayuda a mucha gente”, afirmó Sosa, resaltando el rol que la candidata ha desempeñado en favor de distintos sectores de la población.

Desde la agrupación política señalaron que la postulación de Flores busca fortalecer la propuesta municipal de SPT, en el marco de las elecciones subnacionales, con un enfoque en el trabajo social y la gestión cercana a la ciudadanía.

