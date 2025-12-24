TEMAS DE HOY:
Hombre muerto Anciano muerto en micro Anciano fallecido

29ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

SPT presenta a Mayte Flores como candidata a primera concejala de Santa Cruz

SPT ratifica a Angélica Sosa para la Alcaldía y a Otto Ritter para la Gobernación de Santa Cruz. La candidata a alcaldesa destacó el "compromiso social" de Flores y su cercanía con la gente. 

Red Uno de Bolivia

24/12/2025 15:19

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La agrupación Santa Cruz Para Todos (SPT), que postula a Angélica Sosa a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y a Otto Ritter a la Gobernación, presentó este miércoles a Mayte Flores como candidata a primera concejala del municipio cruceño.

Durante el acto de presentación, la candidata a la Alcaldía por SPT, Angélica Sosa, destacó el trabajo y compromiso social de Flores, a quien entregó el programa de Gobierno de la agrupación como parte del inicio oficial de su campaña electoral.

Mayte tiene causa, muy parecida a las nuestras, ayuda a mucha gente”, afirmó Sosa, resaltando el rol que la candidata ha desempeñado en favor de distintos sectores de la población.

Desde la agrupación política señalaron que la postulación de Flores busca fortalecer la propuesta municipal de SPT, en el marco de las elecciones subnacionales, con un enfoque en el trabajo social y la gestión cercana a la ciudadanía.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD