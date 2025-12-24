TEMAS DE HOY:
Hombre muerto Anciano muerto en micro Anciano fallecido

27ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Dio el “sí”: Diego Medina, jugador de la Verde, contrajo matrimonio

Diego Medina Román dio el gran paso y compartió su felicidad en redes.

Martin Suarez Vargas

24/12/2025 12:31

Foto: Redes sociales.
Bolivia.

Escuchar esta nota

El futbolista boliviano Diego Medina Román contrajo matrimonio, en un emotivo evento que compartió junto a su esposa a través de redes sociales, donde se pudo apreciar la felicidad de la pareja.

Vestidos de blanco, ambos se dijeron el “sí” para iniciar una nueva etapa en sus vidas, rodeados de familiares y amigos.

Medina Román, defensor de CSKA 1948 Sofia en Bulgaria, es una de las piezas fundamentales de la selección boliviana de fútbol, que ya se alista para el repechaje rumbo a 2026.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD