Dio el “sí”: Diego Medina, jugador de la Verde, contrajo matrimonio

El futbolista boliviano Diego Medina Román contrajo matrimonio, en un emotivo evento que compartió junto a su esposa a través de redes sociales, donde se pudo apreciar la felicidad de la pareja.

Vestidos de blanco, ambos se dijeron el “sí” para iniciar una nueva etapa en sus vidas, rodeados de familiares y amigos.

Medina Román, defensor de CSKA 1948 Sofia en Bulgaria, es una de las piezas fundamentales de la selección boliviana de fútbol, que ya se alista para el repechaje rumbo a 2026.

