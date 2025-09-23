TEMAS DE HOY:
"Dios es perfecto": Yamal rompió el silencio tras perder el Balón de Oro con Dembélé

El joven futbolista español del Barcelona se mostró agradecido y positivo tras quedar segundo en la entrega del premio, celebrando además su triunfo en el trofeo Kopa al mejor jugador joven. 

Martin Suarez Vargas

23/09/2025 13:56

Izquierda: Lamine Yamal del Barcelona, con el premio Kopa. Derecha: Ousmane Dembélé, con el Balón de Oro. Foto: Internet.

Lamine Yamal, futbolista del Barcelona y reciente campeón de la Eurocopa, rompió el silencio tras la ceremonia del Balón de Oro 2025, realizada el lunes en Francia. El español terminó en el segundo lugar, detrás del francés Ousmane Dembelé, quien se consagró como ganador del premio al mejor futbolista del mundo.

Durante el evento, Yamal mostró su espíritu deportivo al felicitar personalmente a Dembelé, tendiéndole la mano tras conocerse el resultado. El joven jugador asistió acompañado de su familia, compartiendo un momento especial tanto dentro como fuera del escenario.

Además de la segunda posición en el Balón de Oro, Yamal fue galardonado con el trofeo Kopa, que reconoce al mejor jugador joven del año. En sus redes sociales, el futbolista expresó su gratitud y optimismo:

“Los planes de Dios son perfectos, hay que escalar para llegar a la cima. Feliz por el trofeo Kopa”.

El gesto de Yamal y sus palabras reflejan la madurez y profesionalismo de una de las promesas más destacadas del fútbol español, consolidándose como un referente en su generación.

