Otto Ritter y Angélica Sosa inscriben candidaturas por Santa Cruz Para Todos (SPT)

En la recta final del plazo de inscripciones, el partido Santa Cruz Para Todos (SPT) oficializó sus candidaturas ante el Tribunal Electoral Departamental (TED). La delegación estuvo encabezada por el jurista Otto Ritter, candidato a gobernador, y Angélica Sosa, quien oficializó su postulación para la Alcaldía de la capital cruceña.

El "Sueño Cruceño" de Otto Ritter

A su llegada al ente electoral, Otto Ritter se mostró confiado y lanzó un desafío directo a sus contendientes políticos, centrando su mensaje en la renovación generacional y la solidez técnica de su plan de gobierno.

"Hoy empieza Santa Cruz a soñar con mejores días. La nuestra es una candidatura que le ha abierto la puerta a todos los jóvenes. Invitamos a todos los demás candidatos a debatir propuestas; verán que la nuestra, de lejos, es la mejor", aseveró Ritter.

La candidata a vicegobernadora de la agrupación subrayó que la postulación nace de una necesidad de gestión técnica y no de "ambición política". Denunció un actual estado de abandono en la Gobernación y prometió devolver la planificación estratégica a las 15 provincias y 150 cantones del departamento.

Sosa busca "recuperar" la Alcaldía

Por su parte, Angélica Sosa, quien aspira nuevamente al sillón municipal, envió un mensaje de optimismo a sus seguidores: "A Santa Cruz le digo que la vamos a recuperar, que vamos a salir adelante y que venimos con toda la confianza", afirmó de manera escueta pero contundente durante su ingreso al TED.

El partido Santa Cruz Para Todos no solo se limitó a los cargos departamentales y la capital, sino que presentó un despliegue significativo en el resto del departamento:

Gobernación: Otto Ritter.

Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra: Angélica Sosa.

Presencia provincial: Inscripción de candidatos en 22 municipios cruceños.

Con estas inscripciones, el tablero electoral cruceño suma a dos figuras de alto perfil que prometen una campaña basada en el contraste de modelos de gestión y el debate de propuestas para el desarrollo regional.

