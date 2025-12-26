Luis Fernando Camacho inscribe su candidatura a la Gobernación rodeado de una multitud en el TED

En un ambiente de alta efervescencia política y respaldo popular, el actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se presentó la noche de este viernes ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) para oficializar su candidatura con miras a las elecciones subnacionales de 2026.

Una llegada multitudinaria

Cerca de las 20:30, Camacho arribó a las instalaciones del ente electoral conduciendo un jeep y en compañía de su esposa. A su llegada, fue recibido por una masiva concentración de militantes y seguidores de la agrupación Creemos, quienes rodearon el vehículo entre vítores, banderas y muestras de afecto, dificultando por momentos su ingreso debido a la cantidad de personas.

"Un reencuentro con mi pueblo"

Visiblemente emocionado por el recibimiento, el candidato destacó el apoyo espontáneo de la ciudadanía que se volcó a las afueras del TED para acompañar su registro.

"Agradecido por el cariño de mi gente, es hermoso volvernos a encontrar. Estamos yendo a presentar la candidatura y el apoyo es algo que agradezco, es una bendición. Habíamos convocado, pero no sabíamos que iba a venir tanta gente; de verdad que soy agradecido con mi pueblo", afirmó Camacho antes de ingresar a las oficinas electorales.

Tras el saludo a sus bases, el líder de Creemos procedió a realizar la inscripción formal no solo de su candidatura a la Gobernación, sino también de la lista de postulantes de su agrupación para los diferentes cargos electivos del departamento. Con este registro, Camacho consolida su participación en la contienda electoral de 2026, marcando uno de los hitos más esperados de la jornada de inscripciones que concluye impostergablemente a la medianoche de hoy.

