¡Atención usuarios! ¿Qué línea del teleférico paraliza el servicio temporalmente?

La empresa Mi Teleférico anunció a través de sus redes sociales que para hoy, 26 de diciembre, se realizará el mantenimiento de la Línea Morada del teleférico que une las ciudades de La Paz y El Alto.

La línea Morada en sus tres estaciones; 6 de marzo, Faro Murillo y Obelisco para hoy viernes 26 de diciembre dejarán de brindar servicios con el objetivo de poder garantizar la seguridad a sus usuarios.

La línea morada del teleférico después de seis meses realizará su segundo mantenimiento de la gestión recordando que en el mes de julio ya hizo su corte de servicio programado, esta línea es la más concurrida del sistema de transporte por cable teniendo un promedio de 60.000 pasajeros diarios.

La empresa Mi Teleférico recordó que sus horarios de atención de sus distintas rutas en los feriados de navidad este 25 y 26 de diciembre serán de 07:00 a 21:00 horas.

Mira la programación en Red Uno Play