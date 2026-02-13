Oruro y Cochabamba, los destinos más requeridos en la terminal de La Paz

Un equipo de la Red Uno se trasladó a las instalaciones de la Terminal de Buses de La Paz, donde se pudo observar mucho movimiento de personas y demanda de pasajes para distintos destinos al interior del país para aprovechar el feriado largo de carnavales.

A lo que se consultó a los viajeros, hay poca oferta de pasajes y que los estarían vendiendo con sobreprecio a pesar de las tarifas establecidas por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

Entre los destinos más requeridos desde La Paz está el departamento de Oruro, donde se desarrolla el carnaval más grande del país. Otros pasajeros de la misma forma aguardan que se habiliten buses para los viajes hacia Cochabamba.

Hay algunos pasajeros que mencionan que están esperando más de seis horas para poder conseguir un boleto.

Denuncias

Se pudo constatar que en una empresa de transporte interdepartamental estaba vendiendo pasajes a Oruro por el costo de Bs 100 cuando el límite es de Bs 85. Los pasajeros pueden realizar las denuncias con el boleto en mano en las oficinas de la ATT que se encuentran en todas las terminales terrestres.

Tope de precios

Hace tiempo atrás se publicó la nueva tabla de precios para que la gente tenga en cuenta cuánto tiene que pagar.

