Lamine Yamal, joven futbolista del FC Barcelona, fue captado jugando fútbol descalzo junto a varios niños en una playa de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, donde disfruta de sus vacaciones de Navidad. El momento se hizo viral tras la difusión de un video en redes sociales, que generó una ola de reacciones positivas entre aficionados al deporte.

El jugador, de 18 años, se encuentra en la ciudad emiratí durante el periodo vacacional, aprovechando su tiempo libre para realizar actividades recreativas alejadas de la competencia oficial. En las imágenes se lo observa compartiendo de manera espontánea con niños de distintas edades, jugando fútbol sobre la arena y demostrando cercanía y sencillez fuera de los estadios.

La escena fue destacada por usuarios y seguidores, quienes resaltaron la naturalidad del futbolista y su disposición para interactuar con los más pequeños, reflejando el impacto social que tienen las figuras del deporte a nivel internacional.

Mira la programación en Red Uno Play