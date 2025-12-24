TEMAS DE HOY:
Urubó Hombre muerto Anciano muerto en micro

24ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Raphinha celebra la Navidad regalando ropa y comida en su barrio en Brasil

El jugador del Barcelona regresó a su barrio en Porto Alegre y repartió regalos, comida y momentos de diversión. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/12/2025 19:42

Brasil

Escuchar esta nota

Raphinha aprovechó la Navidad para regresar a su barrio natal en Porto Alegre y pasar tiempo con su gente.

Acompañado de su esposa, Natalia Belloli, organizó un evento llamado "Gol de Amor", donde repartió juguetes, ropa y alimentos a las familias más necesitadas.

El evento se convirtió en una verdadera fiesta: música, juegos inflables para los niños y hasta espectáculos de pagodas animaron la jornada.

Raphinha incluso se animó a tocar el tambor, cambiando por un rato la pelota de fútbol por la música, y compartió sonrisas y fotos con vecinos emocionados de verlo de cerca.

Los niños y adultos del barrio lucieron camisetas de Brasil y del Barcelona, disfrutando de un momento especial junto a su ídolo. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD