Raphinha celebra la Navidad regalando ropa y comida en su barrio en Brasil

Raphinha aprovechó la Navidad para regresar a su barrio natal en Porto Alegre y pasar tiempo con su gente.

Acompañado de su esposa, Natalia Belloli, organizó un evento llamado "Gol de Amor", donde repartió juguetes, ropa y alimentos a las familias más necesitadas.

El evento se convirtió en una verdadera fiesta: música, juegos inflables para los niños y hasta espectáculos de pagodas animaron la jornada.

Raphinha incluso se animó a tocar el tambor, cambiando por un rato la pelota de fútbol por la música, y compartió sonrisas y fotos con vecinos emocionados de verlo de cerca.

Los niños y adultos del barrio lucieron camisetas de Brasil y del Barcelona, disfrutando de un momento especial junto a su ídolo.

