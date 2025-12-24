Raphinha celebra la Navidad regalando ropa y comida en su barrio en Brasil

El jugador del Barcelona regresó a su barrio en Porto Alegre y repartió regalos, comida y momentos de diversión.
24/12/2025 19:42
Raphinha aprovechó la Navidad para regresar a su barrio natal en Porto Alegre y pasar tiempo con su gente.
Acompañado de su esposa, Natalia Belloli, organizó un evento llamado "Gol de Amor", donde repartió juguetes, ropa y alimentos a las familias más necesitadas.
El evento se convirtió en una verdadera fiesta: música, juegos inflables para los niños y hasta espectáculos de pagodas animaron la jornada.
Raphinha incluso se animó a tocar el tambor, cambiando por un rato la pelota de fútbol por la música, y compartió sonrisas y fotos con vecinos emocionados de verlo de cerca.
Los niños y adultos del barrio lucieron camisetas de Brasil y del Barcelona, disfrutando de un momento especial junto a su ídolo.
