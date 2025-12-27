TEMAS DE HOY:
Alianza Condepa-Jallalla postula a Tahuichi, Plata y Chui

La alianza Condepa-Jallalla anunció a Jhonny Plata como candidato a la Alcaldía de La Paz, a Tahuichi Tahuichi Quispe como postulante a la Alcaldía de El Alto, y a Leopoldo Chui como candidato a la Gobernación de La Paz.

Juan Marcelo Gonzáles

26/12/2025 21:44

Foto: Candidatos Condepa-Jallalla APG
La Paz

Tahuichi Tahuichi Quispe ahora candidato a la alcaldía de El Alto fungió como vocal del Tribunal Supremo Electoral en las gestiones de 2020 al 2025.

El periodista, comunicador y además director de Radio Gente Jhonny Plata tiene las aspiraciones de poder llegar a la alcaldía de La Paz.

Leopoldo Chui líder de la agrupación Jallalla es actualmente asambleísta por el departamento de La Paz busca ser la primera autoridad del departamento con su postulación a la gobernación.

