[VIDEO] Yamal saca los pasos prohibidos mientras luce la camiseta de Messi

Lamine Yamal sorprendió a sus seguidores al publicar un clip en TikTok donde se lo ve bailando con la camiseta del Inter Miami, que lleva el nombre de Lionel Messi en la espalda. La publicación generó gran repercusión en redes sociales, justo en la antesala de la entrega del Balón de Oro 2025, programada para el 22 de septiembre en París.

El video muestra al delantero español luciendo el dorsal número 10 del equipo de la Major League Soccer, lo que llamó la atención de la comunidad futbolística por la coincidencia con los días previos a la ceremonia y la relación simbólica con su referente, Lionel Messi. La admiración de Yamal por el astro argentino es pública y ha sido mencionada en varias ocasiones por el propio jugador.

La repercusión del video también motivó comparaciones entre las carreras de ambos futbolistas, ya que tanto Messi como Yamal comenzaron su trayectoria profesional en el Barcelona y se destacaron desde sus primeros partidos por su velocidad y habilidad en el campo. La publicación suscitó comentarios de fanáticos que destacaron la conexión entre la joven promesa y el histórico jugador argentino, mientras que otros se preguntaron si el gesto de Yamal tenía algún mensaje relacionado con sus aspiraciones en el Balón de Oro.

