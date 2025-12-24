Cuarto intermedio: habilitan carretera Machacamarca–Oruro

Luego de una asamblea general, el Sindicato de Trabajadores Mineros de Huanuni determinó levantar los bloqueos instalados en la carretera que une el cruce Machacamarca con la diagonal Jaime Mendoza, en el departamento de Oruro.

La decisión fue asumida a pedido de comunidades cercanas, con el fin de permitir el tránsito y las celebraciones por las fiestas de Navidad, tras tres días de interrupción en esta vía estratégica.

Los trabajadores informaron que la medida constituye un cuarto intermedio y no el levantamiento definitivo de sus protestas, que exigen la abrogación del Decreto Supremo 5503.

“Vamos a tener que ir a reforzar las marchas que se están realizando en la ciudad de La Paz (…) también vamos a convocar a una nueva asamblea general para tomar decisiones más drásticas, porque este decreto es atentatorio contra nuestros compañeros proletarios”, señaló un minero de Huanuni.

Tras la habilitación del punto de bloqueo, camiones de alto tonelaje y otros motorizados comenzaron a circular nuevamente para continuar con sus recorridos hacia distintos destinos.

Los mineros anunciaron que en los próximos días se realizará una nueva asamblea, donde se definirán las siguientes acciones en el marco del conflicto.

Mira la programación en Red Uno Play