“Chat Yipiti”: el caso viral de una bebé registrada con un nombre ligado a la IA

La influencia de la inteligencia artificial ha traspasado las pantallas para instalarse en la identidad de las nuevas generaciones. En un hecho que se ha vuelto viral, una bebé en Colombia fue oficialmente registrada bajo el nombre de “Chat Yipiti”, una clara alusión fonética al sistema de IA ChatGPT que ha ganado popularidad global en los últimos años.

Entre la creatividad y la dignidad del menor

La niña, identificada legalmente como Chat Yipiti Bastidas Guerra, forma parte de una tendencia de nombres poco convencionales en territorio colombiano. Si bien la legislación del país permite que los padres elijan los nombres de sus hijos sin mayores restricciones, la Registraduría Nacional tiene la potestad de intervenir si considera que la elección afecta la dignidad del menor, según informan El Imparcial y Quinta Fuerza.

En el pasado, la institución ha rechazado nombres considerados ofensivos o denigrantes, tales como: Miperro, Satanás y Warnerbro.

Un fenómeno de la cultura pop y digital

El caso de "Chat Yipiti" no es el único registro inusual del año. Recientemente, en el municipio de Chigorodó, otro bebé fue inscrito como Luis Bensonbun, una transcripción errónea del nombre del cantante estadounidense Benson Boone.

Estos casos han desatado un intenso debate en redes sociales y espacios públicos. Mientras algunos sectores ven en estos nombres una muestra de originalidad y reflejo de las tendencias digitales contemporáneas, otros advierten sobre los riesgos de burlas o dificultades sociales que los niños podrían enfrentar durante su etapa escolar y adulta.

Por ahora, esta pequeña se consolida como la única persona en Colombia con este nombre, marcando un hito sobre cómo la inteligencia artificial empieza a incidir incluso en las decisiones más íntimas de la vida familiar.

