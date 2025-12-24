La víspera de Navidad se ha visto empañada por una tragedia natural en el Trópico de Cochabamba. El Ministerio de Defensa informó este miércoles que se han activado operativos de emergencia inmediatos para socorrer a 1.950 familias pertenecientes a 64 comunidades y sindicatos, tras las graves inundaciones que derivaron en la declaratoria de alerta roja en la región.

Operativos de rescate y asistencia humanitaria

Ante la magnitud del desastre, el Gobierno Nacional ha desplegado equipos técnicos y ayuda humanitaria que incluye arroz, fideo, harina y azúcar. Entre las acciones prioritarias destacan:

Suministro de agua: Envío de cisternas y tanques portátiles para las zonas afectadas.

Movilidad técnica: Despliegue de lanchas con motor fuera de borda para evacuaciones y botes deslizadores en Puerto Villarroel para contactar a familias que permanecen aisladas.

Infraestructura: Uso de maquinaria pesada para rehabilitar caminos, realizar dragados de ríos e instalar gaviones de protección.

Reactivación económica: Dotación de fertilizantes para recuperar los cultivos de exportación dañados por el agua.

Desaparecido en Chimoré y coordinación municipal

Uno de los puntos más críticos de la emergencia es la búsqueda de Leonardo Fajardo García, un joven reportado como desaparecido en el municipio de Chimoré, donde se concentran esfuerzos específicos de rescate.

En cuanto a la gestión administrativa, el Ministerio destacó que ya existe una coordinación consolidada con los municipios de Villa Tunari y Shinahota. Sin embargo, se instó a las alcaldías de Entre Ríos, Puerto Villarroel y Chimoré a entregar la documentación técnica necesaria para viabilizar legalmente el apoyo estatal.

Llamado a la unidad ante pronóstico adverso

El panorama para las próximas horas es preocupante. El Senamhi ha advertido sobre la persistencia de fuertes lluvias para este 25 de diciembre, lo que mantiene la alerta roja, especialmente en Puerto Villarroel.

"Es momento de trabajar unidos para salvar vidas y proteger a las familias damnificadas", señala el comunicado oficial, haciendo un llamado vehemente a las autoridades regionales y sectores movilizados para deponer intereses políticos y protestas en favor de la atención de la emergencia.

