VIDEO: Hombre huye de la policía, sube a un poste y sufre descarga eléctrica

Un hombre de 21 años resultó gravemente herido tras recibir una descarga eléctrica mientras intentaba escapar de la policía, luego de ser acusado de intentar ingresar a robar a una vivienda.

El incidente ocurrió en el sector Villas de San José, en México, donde la policía atendió un reporte sobre un presunto robo domiciliario. Tras recibir las características del implicado, los oficiales desplegaron un operativo en la zona para localizarlo.

Testigos relataron que el hombre fue visto saltando entre las azoteas de varias viviendas, hasta que finalmente se subió a un poste de luz en un intento de evadir a las autoridades.

Videos difundidos en redes sociales muestran al sospechoso en lo alto del poste, mientras los policías trataban de persuadirlo de descender debido al riesgo evidente.

De manera inesperada, tocó los cables de alta tensión, generando una fuerte descarga eléctrica que lo dejó atrapado en un transformador. Segundos después, cayó de manera aparatosa, golpeándose con otros cables, para finalmente terminar en el techo de la patrulla.

Paramédicos arribaron de inmediato al lugar para brindar atención médica y trasladaron al joven a un hospital, donde se reporta en estado grave debido a las quemaduras y lesiones sufridas durante el accidente.

Mira la programación en Red Uno Play