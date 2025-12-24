¿Qué emojis dominaron las redes sociales este 2025? Aquí los 30 más usados

El emoji de destellos se convirtió en el más utilizado en redes sociales durante 2025, según un informe de la consultora especializada en análisis digital Buffer. El estudio analizó el uso de emojis en plataformas como Instagram, X (antes Twitter), Facebook, Pinterest, Threads, Bluesky y otras, donde este símbolo encabezó el ranking de manera sostenida.

De acuerdo con el reporte, más de 207.768 usuarios emplearon el emoji de destellos a lo largo del año. En segundo lugar, se ubicó el emoji del dedo señalando, con 131.783 usos, mientras que el tercer puesto fue ocupado por el emoji de fuego, con 125.665 apariciones.

Esto representa una diferencia del 57,7 % entre el primer y el segundo lugar.

La consultora explicó que el emoji de destellos destaca por su capacidad de transmitir emoción, novedad y énfasis sin resultar excesivamente informal o emocional.

Lista de los 30 emojis más usados en 2025

✨ Destellos 👉 Índice del revés apuntando hacia la derecha 🔥 Fuego ☑️ Botón de marca de verificación 💡 Bombilla 🚀 Cohete 🌟 Estrella brillante 👇 Índice del revés apuntando hacia abajo 🎉 Confeti de fiesta ❤️ Corazón rojo 📍 Chincheta redonda 💪 Bíceps flexionados 💬 Globo de diálogo 👀 Ojos 🔗 Enlace 🚨 Luz de coche de policía 🌿 Hierba 🌍 Globo terráqueo mostrando Europa y África 💥 Colisión ✅ Marca de verificación 📅 Calendario 🎯 Impacto directo ⚡ Alto voltaje 🤔 Cara pensativa ➡️ Flecha hacia la derecha 🙌 Levantando las manos 🧠 Cerebro 💫 Mareado 💙 Corazón azul 🌱 Plántula

Mira la programación en Red Uno Play