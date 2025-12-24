TEMAS DE HOY:
¿Qué emojis dominaron las redes sociales este 2025? Aquí los 30 más usados

Los emojis siguen marcando la forma en que nos comunicamos en redes sociales. Aquí te presentamos los 30 más utilizados en 2025.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/12/2025 19:08

Mundo

El emoji de destellos se convirtió en el más utilizado en redes sociales durante 2025, según un informe de la consultora especializada en análisis digital Buffer. El estudio analizó el uso de emojis en plataformas como Instagram, X (antes Twitter), Facebook, Pinterest, Threads, Bluesky y otras, donde este símbolo encabezó el ranking de manera sostenida.

De acuerdo con el reporte, más de 207.768 usuarios emplearon el emoji de destellos a lo largo del año. En segundo lugar, se ubicó el emoji del dedo señalando, con 131.783 usos, mientras que el tercer puesto fue ocupado por el emoji de fuego, con 125.665 apariciones.

Esto representa una diferencia del 57,7 % entre el primer y el segundo lugar.

La consultora explicó que el emoji de destellos destaca por su capacidad de transmitir emoción, novedad y énfasis sin resultar excesivamente informal o emocional.

Lista de los 30 emojis más usados en 2025

  1. ✨ Destellos

  2. 👉 Índice del revés apuntando hacia la derecha

  3. 🔥 Fuego

  4. ☑️ Botón de marca de verificación

  5. 💡 Bombilla

  6. 🚀 Cohete

  7. 🌟 Estrella brillante

  8. 👇 Índice del revés apuntando hacia abajo

  9. 🎉 Confeti de fiesta

  10. ❤️ Corazón rojo

  11. 📍 Chincheta redonda

  12. 💪 Bíceps flexionados

  13. 💬 Globo de diálogo

  14. 👀 Ojos

  15. 🔗 Enlace

  16. 🚨 Luz de coche de policía

  17. 🌿 Hierba

  18. 🌍 Globo terráqueo mostrando Europa y África

  19. 💥 Colisión

  20. ✅ Marca de verificación

  21. 📅 Calendario

  22. 🎯 Impacto directo

  23. ⚡ Alto voltaje

  24. 🤔 Cara pensativa

  25. ➡️ Flecha hacia la derecha

  26. 🙌 Levantando las manos

  27. 🧠 Cerebro

  28. 💫 Mareado

  29. 💙 Corazón azul

  30. 🌱 Plántula

