De patrulla al rodeo: policía se sube a un toro durante una insólita intervención

El insólito hecho ocurrió en el estacionamiento de un Walmart. Un oficial acudió al lugar tras recibir un reporte inusual y terminó tomándose una foto montado en el toro.

Silvia Sanchez

09/11/2025 11:36

Estados Unidos

Un oficial de policía respondió a un reporte poco común: un hombre con sombrero de vaquero montando un toro blanco en el estacionamiento de un Walmart.

El curioso episodio ocurrió esta semana en la localidad de Columbiana, en el estado de Ohio. Según medios locales, los testigos alertaron a las autoridades tras ver al hombre cabalgando tranquilamente sobre el animal en plena zona comercial.

Cuando el agente llegó al lugar, descubrió que el vaquero y su toro se encontraban en el lote de Tractor Supply Co., una tienda cercana. Ambos, según explicó el propio jinete, iban de paso rumbo a un rodeo que se celebraría el fin de semana en la ciudad.

Lejos de sancionarlo, el oficial decidió tomarse el hecho con humor. En lugar de detener al hombre, subió al toro para tomarse una fotografía, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El incidente generó cientos de comentarios en internet, donde los usuarios destacaron el lado amable del encuentro y la reacción relajada del policía.

