¿Cuál es el signo del zodíaco que más se estresa?, según la astrología

El estrés es una respuesta natural del cuerpo ante los desafíos, pero no todos los signos del zodíaco lo manejan del mismo modo. Algunos, por su naturaleza emocional o mental, tienden a acumular más tensión y a sentirse sobrepasados por las situaciones cotidianas.

A continuación, los tres signos que más se estresan, según la astrología, y las razones detrás de su sensibilidad ante la presión.

3. Virgo: la exigencia que nunca descansa

Práctico, meticuloso y perfeccionista, Virgo busca que todo salga según lo planeado. Pero ese mismo afán por el orden y los detalles puede convertirse en su mayor fuente de estrés.

Cuando algo se sale de control, su mente analiza cada error una y otra vez, convirtiéndose en una “olla a presión” de preocupaciones.

Para aliviar esa carga, los astrólogos recomiendan a Virgo aprender a dejar fluir y aceptar la imperfección como parte del proceso.

2. Aries: el impulso que choca con la impaciencia

Aries vive acelerado, siempre tras un nuevo reto. Su energía es inagotable, pero también lo es su impaciencia. Cuando las cosas no avanzan al ritmo que desea o surgen obstáculos, el estrés lo domina.

Esa tensión se manifiesta en irritabilidad y frustración.

La clave para Aries está en frenar el impulso y cultivar la paciencia, recordando que no todo puede resolverse con velocidad o fuerza.

1. Géminis: la mente que no se apaga

En el primer lugar aparece Géminis, el signo más propenso al estrés. Su mente inquieta está siempre activa, saltando entre ideas, tareas y emociones. Esa hiperactividad mental lo lleva a sentirse abrumado e indeciso.

Géminis suele dudar de sus decisiones y repasar una y otra vez lo que podría haber hecho distinto, lo que alimenta su ansiedad.

Los astrólogos aconsejan que este signo practique la concentración y el silencio mental, para evitar que su propio pensamiento sea la fuente principal de su estrés.

