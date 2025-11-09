Un terremoto de magnitud 6,7 sacude el noreste de Japón y activa una alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió este domingo el noreste de Japón, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El movimiento sísmico se registró frente a las costas de la prefectura de Iwate, poco después de las 17:03 hora local (08:03 GMT), lo que llevó a emitir una alerta de tsunami para esa región.

En las prefecturas de Iwate y Miyagi, el sismo alcanzó el nivel 4 en la escala sísmica japonesa —que mide la intensidad del temblor en superficie y no la energía liberada—.

Alerta de tsunami y advertencia de autoridades

La JMA señaló que el nivel de alerta de tsunami es el más bajo, aunque se prevén olas de hasta un metro de altura.

La cadena pública NHK transmitió mensajes instando a la población costera a mantenerse alejada del mar.

“Por favor, presten mucha atención a la información futura, ya que el tsunami podría ser mayor de lo esperado”, advirtió la primera ministra Sanae Takaichi en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

La mandataria añadió que “también existe la posibilidad de réplicas” y pidió a la población mantenerse en alerta ante posibles nuevos movimientos.

Japón, en el Anillo de Fuego del Pacífico

Japón se asienta sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, donde confluyen varias placas tectónicas.

El país experimenta terremotos de forma frecuente, aunque sus infraestructuras están diseñadas para resistir fuertes movimientos telúricos y minimizar daños.

