“¡Auxilio, por favor ayuda!”: el grito desesperado del hijo del juez asesinado en Cochabamba

“¡Auxilio, por favor ayuda!”, se escucha gritar desesperadamente al hijo del juez que presenció el asesinato de su padre en la ciudad de Cochabamba. Las imágenes, registradas por una cámara de seguridad, se difundieron en redes sociales y causaron gran conmoción.

En el video se observa a dos sujetos a bordo de una motocicleta que interceptan el vehículo donde se encontraba la víctima junto a su hijo. Segundos después, se oyen al menos tres disparos que terminan con la vida del juez.

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, confirmó que la muerte fue provocada por impactos de bala, aunque evitó brindar mayores detalles. El caso permanece en investigación.

La víctima fue identificada como Wilber Marcial Cruz Arancibia, de 38 años, miembro del Tribunal de Sentencia de Villa Tunari.

El ataque armado se produjo en la avenida D’Orbigny, esquina Diego de Almagro, en cercanías de la plazuela Virrey Toledo. La Policía continúa con las investigaciones y mantiene en reserva los avances, aunque no se descarta que se trate de un hecho de venganza.

Mira la programación en Red Uno Play