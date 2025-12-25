El expresidente Luis Arce vuelve a solicitar su libertad alegando enfermedad terminal

El abogado Eduardo León informó este miércoles que el expresidente Luis Arce solicitó nuevamente su libertad, argumentando un delicado estado de salud y la presunta existencia de una enfermedad terminal.

La petición fue presentada mediante una acción de libertad que busca revertir las resoluciones judiciales que dispusieron su detención preventiva. León señaló que la solicitud carece de sustento médico reciente.

“El extraviado de Luis Arce señala que estaría en un estado de salud muy delicado; sin embargo, no demuestra aquello porque no presenta documentación actualizada”, afirmó León.

Según el jurista, la estrategia apunta a dilatar el proceso judicial. “Se ha dado a la tarea de ser un escritor de cartas, pretendiendo de esta manera generar una obstaculización en el proceso”, sostuvo, al explicar que la acción de libertad intenta “anular las dos resoluciones que han determinado su detención preventiva”.

Finalmente, León advirtió sobre un posible riesgo procesal. “Busca de esta manera recuperar su libertad y fugar del país”, señaló, remarcando que la justicia debe evaluar la petición con base en pruebas objetivas y actuales.

