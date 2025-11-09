Disminuyen las filas en surtidores del eje troncal y transportistas reportan mayor abastecimiento

Durante la jornada de este sábado, transportistas reportaron una notable disminución en las filas para el abastecimiento de combustible en las estaciones de servicio del eje troncal del país, lo que generó cierta tranquilidad entre los conductores.

“Espero que este nuevo gobierno nos pueda proveer de diésel y gasolina, porque tenemos deudas en el banco y no podemos ni comer bien; estamos en la calle”, expresó uno de los transportistas aliviado por la mejora en el suministro.

Los choferes coincidieron en que las filas disminuyeron considerablemente y que, según les informaron en algunos surtidores, se habrían incrementado los cupos de abastecimiento.

“Ha rebajado la fila, ya no hay mucho; los otros días era más largo. Creo que es porque hay más cupo, por eso ya no hay filas”, comentó otro conductor.

Por su parte, la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte de Santa Cruz (Fedetrans) anunció que se prevé el ingreso de unas 300 cisternas procedentes de Villa Montes (Tarija), con aproximadamente 10 millones de litros de combustible destinados a reforzar el suministro en la región.

“Tenemos información de que entre mañana (domingo) y el lunes ingresarán las cisternas, y que durante la semana habrá nuevas programaciones. Esperamos que con eso se normalice el abastecimiento”, indicó uno de los representantes de Fedetrans en conferencia de prensa.

