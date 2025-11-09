Poder Judicial exige protección y esclarecimiento del crimen del juez Wilber Marcial Cruz

El sistema judicial boliviano expresó su profunda consternación tras el asesinato del juez de Villa Tunari, Wilber Marcial Cruz Arancibia, ocurrido la noche del viernes en la ciudad de Cochabamba. Magistrados y jueces exigieron seguridad y garantías para el ejercicio de sus funciones, calificando el crimen como un atentado a la independencia judicial y al Estado de Derecho.

Desde el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba lamentaron el hecho y señalaron que “constituye un grave atentado contra la independencia judicial, la seguridad institucional y los valores fundamentales del Estado de Derecho”.

Los miembros del sistema judicial reaccionaron alarmados y reclamaron el esclarecimiento inmediato del caso, además de la identificación de los autores materiales e intelectuales del crimen.

“La familia judicial está muy alarmada. Es un hecho que llama la atención, porque el deber de todo juez es impartir justicia. Prácticamente él ha sido acribillado por gente inescrupulosa y cobarde”, manifestó el juez Percy Cámara.

Por su parte, el magistrado Jazmani Zenteno solicitó mayor seguridad para los operadores de justicia: “Nosotros, como asociación de magistrados y jueces de Cochabamba, hemos pedido y exigido seguridad”, afirmó.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) también emitió un comunicado expresando su profundo pesar y firme condena ante el asesinato del juez Cruz Arancibia. “Este atentado contra un servidor judicial constituye una afrenta contra la independencia judicial y los principios del Estado de Derecho”, señaló la institución.

“El ejercicio de la justicia exige respeto, seguridad y garantías, condiciones indispensables para que las y los jueces del país puedan cumplir su deber con dignidad y sin temor”, enfatizó el TSJ.

El juez Wilber Marcial Cruz Arancibia, de 38 años, fue asesinado por dos sujetos en motocicleta la noche del viernes, cerca de su vivienda, cuando se encontraba dentro de su vehículo junto a su hijo. El hecho fue captado por cámaras de seguridad, imágenes que generaron gran conmoción en la opinión pública.

