El signo que podría sufrir una traición dolorosa en noviembre, según la astrología

La astrología señala que noviembre será un mes donde los temas de lealtad, confianza y verdades ocultas cobrarán protagonismo. Con la temporada de Escorpio aún activa, se intensifican las emociones, las intuiciones y la necesidad de transparencia. Según astrólogos que analizan el clima energético del mes, este período puede traer revelaciones inesperadas y situaciones donde “lo no dicho sale a la luz”.

En este contexto, Sagitario aparece como uno de los signos que podría experimentar una traición dolorosa o una decepción significativa.

La astróloga Mía Astral explica que cuando la energía se vuelve emocionalmente intensa, “la verdad se revela de alguna manera, aunque no siempre como esperábamos”. Esta configuración puede afectar con mayor fuerza a Sagitario, un signo que confía con facilidad y entrega total. Si descubre que alguien no fue honesto, podría sentir un profundo quiebre emocional. La decepción no necesariamente proviene de la pareja: también puede darse en la amistad, el entorno laboral o familiar.

Por su parte, la astróloga uruguaya Lourdes Ferro recuerda que cuando un signo atraviesa un tránsito sensible, “no se trata sólo de lo que pasa afuera, sino de cómo aprendemos a poner límites”. En el caso de Sagitario, el aprendizaje pasa por reconocer cuándo dio más de lo que recibió. Así, una eventual traición este mes podría convertirse en un punto de inflexión para replantear qué vínculos merecen permanecer cerca.

La energía de noviembre no sólo expone engaños, sino que también favorece los cierres, la claridad y la reconfiguración de la confianza. Como suele decir la astróloga española José Millán, “cuando algo se cae es porque ya no puede sostenerse”. Para Sagitario, este mes podría representar un ajuste necesario —aunque doloroso— para volver a una autenticidad más sólida.

Los tres signos que podrían sufrir una traición este mes

Sagitario: confía con rapidez y apertura. Si una persona cercana oculta información o cambia de postura, el golpe emocional puede sentirse como una traición profunda.

Géminis: su entorno social es amplio y cambiante; podría descubrir que alguien habló a sus espaldas o que una alianza no era tan transparente como creía.

Piscis: su sensibilidad y entrega emocional pueden nublar las señales de alerta, provocando desilusiones cuando la verdad finalmente se revela.

