VIDEO | Cena de terror y risa: fue a comer y pensó que había un pie humano en su comida

Una cena tranquila terminó en un episodio insólito para una joven en Francia. Mientras disfrutaba de su comida en un restaurante, creyó encontrar un pie humano en su plato y, aterrada, llamó de inmediato a la Policía.

Sin embargo, minutos después descubrió que el “macabro hallazgo” no era más que un trozo de cangrejo cuya forma y color se prestaban a la confusión.

La historia fue contada por la propia protagonista en TikTok, desde la cuenta @mimabnft, y rápidamente se volvió viral.

“El día que llamé a la Policía creyendo que había encontrado un pie en mi plato cuando en realidad era un cangrejo”, escribió sobre el video, donde se la ve revisando el plato con una cuchara y reaccionando horrorizada.

Según relató, había pedido foutou, un plato tradicional africano, con carne de ternera. Por eso, cuando encontró la pieza extraña, se alarmó al pensar que se trataba de algo mucho más grave.

En el clip, la joven salta de su asiento con gesto de miedo y asco. Momentos después, llegan agentes de la Policía, que también observan el contenido del plato con desconcierto.

Finalmente, determinaron que se trataba de carne de cangrejo, incluida por error en la preparación.

El hecho ocurrió el 31 de diciembre de 2024, aunque la joven decidió compartirlo recién en las últimas horas.

Con el tiempo, logró tomarlo con humor, aunque reconoció que el susto fue “para no olvidar”.

