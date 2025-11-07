Multa y reposición: conductor que derribó un árbol en la plaza Tarija deberá pagar Bs 3.960

El director de Medio Ambiente de Cochabamba, Elvis Gutiérrez, informó que se realizará un seguimiento del caso del árbol impactado por un conductor en la plaza Tarija y que la sanción económica para el infractor asciende a Bs 3.960.

“Mediante la Dirección de Movilidad Urbana vamos a identificar al conductor para aplicar la multa contemplada en la Ley 111/2018, artículo 33”, señaló Gutiérrez.

El árbol dañado, de la especie exótica Paraíso, medía aproximadamente 8 metros y tenía alrededor de 20 años de edad. Además de la sanción económica, el infractor deberá reponer el ejemplar dañado.

Gutiérrez aseguró que, para garantizar la seguridad de los peatones, el árbol ya fue retirado y que el reemplazo se realizará junto al Plane, cumpliendo con lo estipulado en la Ley del Arbolado Urbano.

“Vamos a cumplir con la ley y a reponer el árbol, asegurando que el sector recupere su funcionalidad y seguridad para los vecinos”, finalizó la autoridad municipal.

