Un hecho insólito y repudiable ocurrió en la Plaza Tarija, ubicada en la avenida América, zona norte de la ciudad de Cochabamba.

Un conductor derribó intencionalmente un árbol utilizando su vehículo, ante la mirada atónita de transeúntes y otros automovilistas.

Según los testigos, el hombre no se detuvo pese a los gritos y advertencias de las personas que presenciaron la escena. El vehículo continuó avanzando hasta lograr derribar el árbol, provocando indignación entre los presentes.

Algunos testigos señalaron que el conductor aparentaba estar en estado de ebriedad, aunque las autoridades policiales aún no confirmaron oficialmente esta versión.

El hecho fue grabado en video y difundido en redes sociales, donde generó una ola de críticas y reclamos por el daño ambiental ocasionado. Los vecinos del sector solicitaron a las autoridades identificar y sancionar al responsable, además de reforzar los controles de tránsito y consumo de alcohol en la vía pública.

Video:

