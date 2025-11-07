Encadenada y torturada: el calvario de una mujer rescatada tras meses de cautiverio

Un caso estremecedor conmocionó a la ciudad de Austin, Texas. Una mujer fue rescatada tras haber permanecido encadenada, semidesnuda y sometida a torturas durante meses en el patio trasero de una vivienda.

Por el hecho, la policía detuvo a cinco personas y puso a resguardo a dos niños que vivían en el lugar.

El operativo se desarrolló el 30 de octubre, cerca de las 9 de la mañana, luego de que un llamado al 911 alertara sobre gritos de auxilio provenientes de una casa en el sur de la ciudad.

Al llegar, los agentes encontraron a la víctima esposada a una estructura metálica de ejercicios. Debido a la complejidad de las ataduras, fue necesario convocar a los bomberos para cortar los hierros y liberar a la mujer.

El calvario de la víctima

De acuerdo con el informe policial, la mujer presentaba heridas graves, signos de desnutrición y lesiones compatibles con un cautiverio prolongado.

Los investigadores indicaron que era alimentada con una sola ración al día y que, cada vez que intentaba escapar, era golpeada brutalmente.

Según su testimonio, la noche anterior al rescate fue castigada porque se le habían caído los pantalones. Como represalia, la encadenaron semidesnuda a un soporte de boxeo y le dispararon con una pistola de aire comprimido, dejándola a la intemperie durante toda la noche, con temperaturas cercanas a los 5 grados Celsius.

Los médicos constataron que la víctima tenía heridas abiertas, hinchazón severa en las muñecas, pérdida de tejido en manos y pies, cicatrices por perdigones y traumatismos faciales. Incluso se le detectó un balín alojado en el ojo derecho.

Los detenidos y el entorno

Los cinco arrestados fueron identificados como Michelle Garcia (51), Crystal Garcia (21), Mache Carney (32), Juan Pablo Castro (30) y Maynard Lefevers (21).

La víctima declaró que era amiga dintentaron huir, aunque fueron rápidamente detenidos. En la vivienda también se encontraban dos niños, que quedaron bajo la tutela de los servicios de protección infantil.

Uno de los menores, de cuatro años e hijo de Castro, relató que su padre disparaba a la mujer con el arma de aire comprimido “cuando se portaba mal”, mientras que su madre, Carney, observaba sin intervenir.

Las confesiones y los cargos

En su declaración, Michelle Garcia reconoció que restringía la comida de la víctima porque “se había puesto gordita”.

Por su parte, Juan Pablo Castro admitió que le disparaba con el rifle de aire comprimido porque no quería tocarla, y que a veces la perseguía por el patio con el arma “porque la odiaba”.

Todos los detenidos enfrentan cargos por secuestro agravado, asalto agravado, lesiones a personas vulnerables y privación ilegal de la libertad.

Se encuentran recluidos en la cárcel del condado de Travis, con una fianza fijada en 305.000 dólares cada uno.

Mira la programación en Red Uno Play