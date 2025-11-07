FIFA anunció los nominados al premio The Best 2025: Messi, Mbappé y Dembélé encabezan la lista

La FIFA dio a conocer este jueves la lista de nominados para los premios The Best 2025, galardones que cada año distinguen a los futbolistas, entrenadores y arqueros más destacados del fútbol mundial, tanto masculino como femenino.

El listado incluye a figuras de renombre internacional, entre ellas el argentino Lionel Messi, quien aparece entre los candidatos al Once Ideal en la categoría de delanteros. En la misma sección figuran otros campeones del mundo con la Selección argentina, como Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, todos en busca de un lugar en la formación ideal de la temporada.

Premio The Best al Arquero de la FIFA

El actual bicampeón del premio, Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa), buscará repetir la hazaña. Competirá con porteros de talla mundial como Thibaut Courtois (Real Madrid), Alisson Becker (Liverpool), Manuel Neuer (Bayern Múnich), David Raya (Arsenal), Wojciech Szczęsny (Barcelona) y Gianluigi Donnarumma (Manchester City).

Premio The Best al Jugador de la FIFA

La categoría más esperada combina experiencia y juventud. El favorito es Ousmane Dembélé (París Saint-Germain), actual ganador del Balón de Oro, aunque la atención recae en el ascenso del joven talento del Barcelona Lamine Yamal, quien comparte nominación con sus compañeros Pedri y Raphinha.

Por parte del Real Madrid, el referente es Kylian Mbappé, mientras que el PSG también aporta a Achraf Hakimi, Nuno Mendes y Vitinha.

Premio The Best al Entrenador de la FIFA

Entre los estrategas, los nombres más destacados son el nuevo técnico del Barcelona, Hansi Flick, y el español Luis Enrique (PSG). También integran la lista Mikel Arteta, Javier Aguirre, Arne Slot, Enzo Maresca y Roberto Martínez.

Premio The Best a la Afición de la FIFA

La pasión argentina vuelve a tener protagonismo con Alejandro Ciganotto, hincha de Racing Club, nominado por su conmovedor gesto de caminar desde Argentina hasta Río de Janeiro para alentar a su equipo en la semifinal de la Copa Libertadores.

Compite con el emblemático aficionado español Manolo el del Bombo y con los seguidores del club iraquí Zakho.

¿Cuándo se realizará la gala de los The Best 2025?

La FIFA anunciará próximamente la fecha y sede de la ceremonia, aunque tradicionalmente la gala se celebra a comienzos del año siguiente en una ciudad europea. En ella se conocerán los nombres de los ganadores de la temporada 2024-2025.

