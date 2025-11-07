Incidente en la Casa Blanca: un directivo farmacéutico se desmaya junto a Trump durante un acto oficial

El anuncio de Donald Trump sobre la reducción de los precios de medicamentos esenciales, entre ellos los utilizados para combatir la obesidad —como Ozempic, Wegovy y Zepbound—, quedó eclipsado este jueves por un inesperado incidente médico.

Durante el acto celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca, un ejecutivo farmacéutico se desmayó a pocos metros del presidente de Estados Unidos. La persona afectada fue Gordon Findlay, director de marca global de Novo Nordisk, una de las compañías clave en el nuevo acuerdo para abaratar los tratamientos. El desvanecimiento se produjo mientras hablaba Dave Ricks, presidente y director ejecutivo de Eli Lilly, otra de las farmacéuticas involucradas. Findlay se encontraba justo detrás de Trump cuando se desplomó ante las cámaras.

La reacción fue inmediata y el evento se interrumpió abruptamente. Miembros del Gobierno, incluido el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y el administrador de Medicaid, Mehmet Oz, acudieron de inmediato en auxilio del ejecutivo. Tras el incidente, la prensa fue desalojada de la sala.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó posteriormente lo ocurrido: “Un representante de una de las empresas se desmayó. La Unidad Médica de la Casa Blanca actuó con rapidez y el hombre se encuentra bien”. No se ofrecieron detalles sobre las causas del desvanecimiento.

El acto, que tenía como objetivo anunciar un acuerdo con Eli Lilly y Novo Nordisk para reducir los precios de los agonistas del receptor GLP-1 —tratamientos usados contra la diabetes tipo 2 y el sobrepeso—, fue cancelado tras el suceso. Trump había detallado que las nuevas versiones en pastilla de estos medicamentos costarán 149 dólares al mes y que Medicare comenzará a cubrirlos a partir del próximo año.

El alto costo de estos fármacos, que en Estados Unidos puede alcanzar los 500 dólares mensuales para las dosis más altas, ha sido un problema constante para los pacientes y un punto de crítica hacia la industria farmacéutica.

Así fue el momento:

