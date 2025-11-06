Capturan en Potosí al hombre que atacó brutalmente a un niño mientras jugaba en una calle de Sucre

El hombre que agredió brutalmente a un niño mientras jugaba fútbol en una calle de Sucre fue capturado este jueves en la ciudad de Potosí, informó la Fiscalía Departamental de Chuquisaca.

El fiscal de materia, Mario Durán, confirmó que la aprehensión se realizó en inmediaciones de una mina del Cerro Rico, donde el acusado se encontraba trabajando aparentemente.

“Tras que se diera a conocer el hecho de violencia en contra de este niño, el Fiscal Departamental dispuso que se agoten todos los esfuerzos investigativos para dar con el paradero de este ciudadano. En coordinación con la Policía se logró establecer que se encontraba en una mina, y se dio cumplimiento a la orden de aprehensión en Potosí”, explicó Durán.

Luego del arresto, personal policial de Sucre se trasladó a Potosí para ejecutar el traslado del acusado hacia la capital, donde se lleva adelante el proceso de investigación por el delito de infanticidio en grado de tentativa.

El caso causó conmoción nacional luego de que se difundieran imágenes de cámaras de seguridad que muestran el momento en que el hombre agarra al menor del cuello y lo lanza violentamente al suelo, en plena vía pública, el pasado domingo 2 de noviembre.

