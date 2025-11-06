¡Terrible! Minibús se incendió en la ruta a Quillacollo y los pasajeros huyeron entre las llamas

Un minibús de transporte interprovincial se incendió este jueves 6 de noviembre en la ruta Independencia–Quillacollo, en el departamento de Cochabamba. El hecho ocurrió pasado el mediodía, cuando el vehículo, que había partido del municipio de Independencia con destino a Quillacollo, comenzó a arder en plena carretera.

De acuerdo con los testimonios de los pasajeros y videos difundidos en redes sociales, el fuego se propagó rápidamente y los ocupantes salieron como pudieron, intentando rescatar sus pertenencias antes de que las llamas consumieran el motorizado.

Testigos señalaron que el vehículo habría presentado desperfectos mecánicos durante el trayecto, lo que podría haber originado el incendio. Afortunadamente, no se registraron heridos, ya que tanto el conductor como los pasajeros lograron evacuar a tiempo.

Hasta el momento, se aguarda un informe oficial de la Dirección de Tránsito que determine las causas y circunstancias exactas del siniestro.

Video:

