Policía presenta al trabajador que asesinó a su jefe y robó su vehículo en Santa Cruz

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) presentó este jueves a Luis Fernando Guzmán Vargas, identificado como el autor material del asesinato de su empleador, Aniceto Delgadillo Mejía, de 59 años, ocurrido el pasado 12 de noviembre en un lavadero de vehículos del barrio Florida, zona norte de la ciudad.

El coronel Gustavo Astilla, director de la Felcc, explicó que el hecho se registró alrededor de las 11:00 de la mañana, cuando Guzmán ingresó a la oficina del lavadero y sostuvo una discusión con el dueño. “En medio del altercado, el trabajador tomó una barra de madera y le propinó varios golpes en la cabeza, causándole la muerte”, detalló el jefe policial.

Posteriormente, el agresor robó el vehículo de la víctima y se dio a la fuga. El cuerpo de Delgadillo fue hallado en el interior del establecimiento, presentando múltiples lesiones craneales. La autopsia médico legal determinó como causa de la muerte un traumatismo cráneo encefálico y shock hipovolémico, producto de la violencia del ataque.

Tras el levantamiento del cadáver, el personal de Homicidios inició una intensa investigación. “Mediante el análisis de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos y familiares, se logró identificar al autor del crimen”, señaló Astilla.

El 4 de noviembre, luego de varios allanamientos en la ciudad y en provincias, Luis Fernando Guzmán fue aprehendido en inmediaciones de la avenida Santos Dumont y Tercer Anillo. En su poder no se halló el vehículo sustraído, pero días después la Policía logró ubicarlo abandonado cerca del Segundo Anillo, en la zona sur de la capital.

Con la evidencia recabada —testimonios, registros fílmicos y el hallazgo del motorizado— el Ministerio Público presentó al acusado ante la autoridad judicial, que dictó una sentencia de 30 años de prisión sin derecho a indulto, a cumplirse en el Centro Penitenciario de Palmasola.

“Se trata de la persona que terminó con la vida de su empleador, robó el vehículo y luego huyó. Hoy, gracias al trabajo de investigación, este sujeto enfrenta la condena que la ley establece”, concluyó el director de la Felcc.

