“Lo mató porque lo maltrataba”: trabajador es sentenciado a 30 años por asesinar a su jefe con un palo

Un trabajador de 22 años fue sentenciado a 30 años de cárcel por el asesinato de su empleador de 59 años ocurrido el pasado fin de semana en el barrio Florida, mientras que su hermano recibió una pena de 2 años por encubrimiento.

El caso se resolvió mediante un juicio de procedimiento abreviado, en el que ambos acusados aceptaron las responsabilidades asignadas según lo previsto por la Ley 586. Durante la audiencia, el principal acusado declaró: “Lo maté porque me maltrataba.

Según el fiscal Luis Alberto Hurtado, tras cometer el asesinato, el trabajador intentó borrar pruebas dejando el vehículo con GPS en la vía pública para evitar su rastreo. Por su parte, el hermano, que actuó en calidad de encubridor, aseguró desconocer los detalles del hecho, aunque la investigación policial indicó que existían elementos indicios que justificaron su detención y sanción.

“Acaba de concluir la audiencia de medidas cautelares en la que el Ministerio Público acreditó la probabilidad de autoría tanto del imputado principal como de su hermano”, señaló Hurtado, agregando que el caso está prácticamente esclarecido gracias al trabajo conjunto de la Policía Boliviana y la Fiscalía.

