Revelan imágenes del momento en que el trabajador entra con un palo a la casa de su empleador

Un video de cámaras de seguridad, al que tuvo acceso este martes Red Uno, muestra el momento en que Fernando G. L., de 22 años, ingresa a la oficina de su empleador minutos antes de asesinarlo con un palo de madera, en el barrio Florida, zona norte de Santa Cruz de la Sierra.

En las imágenes se observa al joven ingresar con un teléfono celular en la mano derecha, mientras que bajo su brazo izquierdo sostiene el objeto que minutos después se convertiría en el arma homicida. Acto seguido, el trabajador entra a una oficina; segundos después, la víctima —un hombre de 59 años— también ingresa y cierra la puerta.

De acuerdo con el reporte policial, el ataque se produjo dentro de ese ambiente. El agresor habría golpeado a su empleador en la cabeza, provocándole la muerte de manera inmediata. Luego de cometer el crimen, el sospechoso huyó del lugar a bordo de un vehículo que habría sustraído del domicilio.

Más temprano, el comandante departamental de la Policía, general primero Rolando Raúl Rojas Daza, informó que el crimen ocurrió al interior del negocio de la víctima, ubicado en el barrio Florida. Según los primeros indicios, el autor del hecho estaba vinculado laboralmente con el fallecido y utilizó un objeto contundente para cometer el asesinato. Posteriormente, habría robado un vehículo del lugar.

“De acuerdo a la información recabada por nuestra unidad investigativa, se trata de una persona que tenía relación laboral con la víctima. Todas las semanas se ha trabajado de manera activa en su búsqueda y localización, y considero que en las próximas horas obtendremos resultados objetivos respecto a su captura”, señaló Rojas.

La Policía Boliviana identificó a Fernando como el principal sospechoso del hecho y mantiene activa su búsqueda, ya que el joven continúa prófugo de la justicia. El caso es investigado bajo la tipificación de asesinato

A continuación, el video:

