La Paz: condenan a padrastro a 30 años de cárcel por la muerte violenta de una niña de 2 años

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público demostró la responsabilidad de Alcides M.M., de 35 años, en el delito de infanticidio cometido contra su hijastra de dos años de edad, quien falleció a causa de múltiples golpes y un traumatismo cráneo encefálico cerrado.

Tras la valoración de las pruebas, el Tribunal Primero de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de Caranavi dictó una sentencia de 30 años de prisión sin derecho a indulto, pena que el condenado deberá cumplir en el penal de Chonchocoro.

“Durante la audiencia se presentaron pruebas contundentes como el informe de acción directa, el registro del lugar del hecho, informes médicos del Hospital de Caranavi y el protocolo de autopsia del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)”, explicó Torrez. El informe forense determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo cráneo encefálico cerrado, además de evidenciar múltiples lesiones vitales e infiltrados hemorrágicos, elementos que resultaron decisivos para la sentencia máxima.

El hecho se conoció el 18 de agosto de 2023, cuando la menor fue trasladada al Hospital de Caranavi sin signos vitales. El personal médico detectó evidentes signos de violencia en el cuerpo de la niña y alertó a la Policía. El padrastro, quien llevó a la menor al nosocomio, fue aprehendido de inmediato.

Las investigaciones establecieron que el acusado convivía con la niña y su hermana gemela, haciéndose cargo de ambas debido a que la madre trabajaba en el municipio de Apolo. Asimismo, se confirmó la existencia de maltrato infantil reiterado contra las menores.

