Youtuber Jake Paul cae por nocaut ante Anthony Joshua (Video)

Anthony Joshua ratificó su condición de favorito y derrotó a Jake Paul por nocaut técnico en el sexto asalto, en una jornada de boxeo celebrada en el Kaseya Center de Miami. El combate estelar mostró un claro dominio del ex campeón mundial, que nunca permitió que su rival encontrara ritmo ni respuestas sobre el ring.

Desde el inicio, Joshua manejó las acciones con potencia y control, mientras Paul optó por evitar el intercambio, recurriendo a amarres constantes y acusando golpes bajos. La diferencia se hizo evidente con el paso de los rounds, hasta que en el sexto asalto el británico acorraló a su oponente y lo envió a la lona tras una combinación que incluyó un cruzado de izquierda y otro de derecha.

Paul no logró recuperarse del castigo y el árbitro decidió detener el combate, decretando el nocaut técnico y sellando una victoria sin discusión para Joshua.

La cartelera también tuvo como protagonista a Anderson “Spider” Silva, quien, a sus 50 años, volvió a demostrar su vigencia al noquear en el segundo asalto a Tyron Woodley. El brasileño, leyenda de las MMA, exhibió precisión y experiencia para resolver el combate con autoridad en una noche que dejó en evidencia la superioridad de los nombres más experimentados del programa.

Mira la programación en Red Uno Play