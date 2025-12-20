Tragedia en Tailandia: Un camión derriba un puente peatonal y aplasta a un conductor

Un camión de carga provocó el derrumbe de un puente peatonal en Tailandia tras impactar la estructura con su caja de carga totalmente elevada. El colapso repentino de las vigas de concreto sepultó a una camioneta particular que circulaba por el carril contiguo en ese preciso instante.

Los equipos de emergencia confirmaron que el conductor del vehículo aplastado perdió la vida en el acto debido a la magnitud del impacto. Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar la responsabilidad penal del camionero ante este acto de negligencia vial.

