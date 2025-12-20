TEMAS DE HOY:
Hombre sin vida Hombre inmolado Feminicidio en Sucre

29ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

La Asamblea Legislativa reinstala sesión para elección de vocales del TSE

Sin consenso para los dos tercios, la ALP convoca a sesión bajo la modalidad de voto libre para definir a las nuevas autoridades electorales

Milen Saavedra

20/12/2025 11:29

La Asamblea Legislativa retoma este sábado la elección de vocales del TSE tras fallida primera votación. FOTO/Roberto ARANDA @APGNoticiasBo
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras una jornada de intensos debates y sin lograr los consensos necesarios, la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) convocó formalmente al reinicio de la sesión para hoy, sábado 20 de diciembre, a partir de las 10:00 a.m.. El objetivo central es dar continuidad al proceso de selección, elección y designación de los seis nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Así, a media mañana, se reinstaló la sesión. Previamente, hasta las 4:45 de la madrugada no se logró llegar a un acuerdo. Prevén finalizar la elección hasta el mediodía.

 

 

Sin dos tercios: El escenario del viernes

La noche de este viernes, el Pleno del Legislativo no alcanzó los dos tercios de votación requeridos por ley (105 votos) para designar a las nuevas autoridades electorales. A pesar de que los jefes de bancada presentaron dos planchas de candidatos consensuadas, el resultado del escrutinio reflejó la división interna: la Plancha A obtuvo 71 votos; la Plancha B logró 79 votos y votos en blanco se registraron 5.

Ante la falta de una mayoría calificada y en medio de críticas de algunos legisladores por la falta de información detallada sobre los postulantes, el presidente nato de la ALP, Edmand Lara, se vio obligado a declarar un cuarto intermedio, informó Erbol.

Voto libre y democrático

A través del comunicado COM. PRES – ALP N° 006/2025-2026, la Presidencia informó que la interrupción del proceso también se debió a problemas en el registro de la votación nominal por parte de la comisión encargada.

Para la jornada de hoy, y ante la imposibilidad de que los asambleístas alcancen un acuerdo unánime sobre las planchas previas, se procederá a realizar la votación conforme a lo estipulado por la normativa vigente, mediante voto libre y democrático por cada uno de los candidatos habilitados.

"Esta Presidencia, a pesar de haber atendido múltiples solicitudes de cuartos intermedios para llegar a consensos, los asambleístas no lograron alcanzar un acuerdo", señala el comunicado oficial emitido desde La Paz.

El país se mantiene a la expectativa, ya que la designación de los vocales es un paso crítico para garantizar la institucionalidad del Órgano Electoral con miras a los próximos procesos democráticos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD