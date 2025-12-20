La Asamblea Legislativa reinstala sesión para elección de vocales del TSE

Tras una jornada de intensos debates y sin lograr los consensos necesarios, la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) convocó formalmente al reinicio de la sesión para hoy, sábado 20 de diciembre, a partir de las 10:00 a.m.. El objetivo central es dar continuidad al proceso de selección, elección y designación de los seis nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Así, a media mañana, se reinstaló la sesión. Previamente, hasta las 4:45 de la madrugada no se logró llegar a un acuerdo. Prevén finalizar la elección hasta el mediodía.

Sin dos tercios: El escenario del viernes

La noche de este viernes, el Pleno del Legislativo no alcanzó los dos tercios de votación requeridos por ley (105 votos) para designar a las nuevas autoridades electorales. A pesar de que los jefes de bancada presentaron dos planchas de candidatos consensuadas, el resultado del escrutinio reflejó la división interna: la Plancha A obtuvo 71 votos; la Plancha B logró 79 votos y votos en blanco se registraron 5.

Ante la falta de una mayoría calificada y en medio de críticas de algunos legisladores por la falta de información detallada sobre los postulantes, el presidente nato de la ALP, Edmand Lara, se vio obligado a declarar un cuarto intermedio, informó Erbol.

Voto libre y democrático

A través del comunicado COM. PRES – ALP N° 006/2025-2026, la Presidencia informó que la interrupción del proceso también se debió a problemas en el registro de la votación nominal por parte de la comisión encargada.

Para la jornada de hoy, y ante la imposibilidad de que los asambleístas alcancen un acuerdo unánime sobre las planchas previas, se procederá a realizar la votación conforme a lo estipulado por la normativa vigente, mediante voto libre y democrático por cada uno de los candidatos habilitados.

"Esta Presidencia, a pesar de haber atendido múltiples solicitudes de cuartos intermedios para llegar a consensos, los asambleístas no lograron alcanzar un acuerdo", señala el comunicado oficial emitido desde La Paz.

El país se mantiene a la expectativa, ya que la designación de los vocales es un paso crítico para garantizar la institucionalidad del Órgano Electoral con miras a los próximos procesos democráticos.

Mira la programación en Red Uno Play