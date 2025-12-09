Asamblea acelera elección de vocales del TSE: Este martes inicia la revisión de 440 postulaciones

Con un total de 440 postulantes registrados para la elección de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se prepara para un intenso trabajo contrarreloj. El diputado Santiago Ticona, miembro de la Comisión Mixta de Constitución, anunció en Que No Me Pierda que la fase de revisión de documentos comenzará este martes a primera hora de la mañana.

La meta de la Comisión es ambiciosa: seleccionar y remitir la lista final de candidatos con los mejores puntajes al Pleno de la Asamblea entre el 18 y 19 de diciembre.

Revisión documental intensiva

El diputado Ticona detalló el cronograma de trabajo acelerado para la Comisión:

Inicio inmediato: "Mañana a las 7 de la mañana empezamos y nos quedamos hasta terminar." La Comisión planea formar subcomisiones para "darle mayor operatividad" al proceso.

Habilitación : Se revisarán los requisitos específicos y comunes de los 440 postulantes (más de 250 varones y más de 180 mujeres).

Impugnaciones: Los inhabilitados tendrán 24 horas para impugnar la decisión.

Puntuación (idoneidad y experiencia): Posteriormente, se calificarán los documentos relacionados con la idoneidad, experiencia laboral y formación académica. Los postulantes deberán obtener un puntaje mínimo de 70 sobre 100 para ser considerados.

Ticona manifestó que, aunque la afluencia de postulantes ha llenado las expectativas, la restricción de tiempo ha impedido incluir etapas como la presentación de un plan de trabajo o entrevistas profundas, las cuales habrían sido "muy interesantes" para evaluar cómo los nuevos vocales trabajarían en la elaboración de un nuevo padrón electoral.

La elección final

La lista con los postulantes que superen los 70 puntos pasará al Pleno de la Asamblea. De este grupo, el Pleno deberá elegir a los seis nuevos vocales (tres mujeres y tres varones, incluyendo vocales autoidentificados con pueblos indígenas, originarios y campesinos) mediante una votación que requiere los dos tercios de los votos.

El diputado expresó su esperanza de que, si hay entendimiento y un trabajo transparente, "las cosas van a salir bien" para cumplir con la fecha fatal del 19 de diciembre.

