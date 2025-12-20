Bomberos evitan una tragedia mayor tras incendio en empresa de almacenaje

Un incendio se registró la noche del viernes en una empresa de servicios de almacenaje, ubicada en el kilómetro 14 de la doble vía La Guardia, generando alarma entre trabajadores y transeúntes de la zona.

Hasta el lugar llegaron bomberos voluntarios, quienes lograron controlar el siniestro tras intensas labores de sofocación y refrigeración, evitando que las llamas se propagaran a otros contenedores cercanos.

“Es un incendio en una especie de almacén, en unos contenedores. Hay varios contenedores comprometidos. Hasta el momento muchos de ellos son de combustible tipo A y continuamos con las tareas de refrigeración”, informó Álvaro Castillo, representante de los bomberos voluntarios.

El bombero explicó que, una vez concluidas las labores, se iniciará la investigación para determinar el origen del fuego.

“Todavía no, todavía no. Una vez que terminemos vamos a hablar con los propietarios para ver qué ha podido ser lo que ha ocasionado el incendio, porque son contenedores separados. Solamente daños materiales hasta el momento, no hay personas afectadas”, agregó.

Castillo también destacó que la rápida intervención fue clave para evitar consecuencias mayores. “El punto está rodeado de contenedores y si no hubiéramos llegado nosotros quizás hubiera sido un desastre mayor. El incendio está contenido y vamos a continuar con tareas de refrigeración”, señaló.

