TEMAS DE HOY:
Feminicidio Infanticidio Violencia contra la Mujer

27ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Paro de choferes en El Alto: vecinos denuncian consumo de alcohol, agresiones y destrozos a vehículos

Transportistas que intentaban trabajar fueron atacados por choferes sindicalizados. Según denuncian los vecinos, los agresores se encontraban ebrios.

Red Uno de Bolivia

19/12/2025 21:06

Foto: Red Uno
El Alto

Escuchar esta nota

Choferes sindicalizados cumplieron un paro de 24 horas en la ciudad de El Alto; sin embargo, los vecinos denunciaron que la medida se llevó a cabo en medio del consumo de bebidas alcohólicas y agresiones contra conductores que intentaban brindar el servicio a la población.

“Están borrachos y haciendo desmanes en toda la zona”, manifestó uno de los transeúntes.

Los vecinos increparon a los movilizados calificándolos de “abusivos”. Los bloqueadores, apostados en la avenida Cívica, habrían causado destrozos en diversos vehículos bajo los efectos del alcohol.

“No estoy de acuerdo con que vengan a agredir a los choferes que quieren trabajar. Mire cómo rompieron el vidrio. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Nosotros estamos de acuerdo con el Gobierno”, señaló una vecina. Por su parte, otro testigo afirmó: “Acabamos de ver cómo estos choferes vienen a hacer vandalismo. A una movilidad que estaba trabajando le rompieron los vidrios y el retrovisor; generan caos e inseguridad porque se ponen a tomar y están ebrios”.

A medida que algunos minibuses retomaban sus actividades, la reacción de los bloqueadores se tornaba más violenta. Los vecinos aseguraron que, si bien respetan el derecho a la protesta, rechazan categóricamente los excesos y actos vandálicos cometidos.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD