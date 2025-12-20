Choferes sindicalizados cumplieron un paro de 24 horas en la ciudad de El Alto; sin embargo, los vecinos denunciaron que la medida se llevó a cabo en medio del consumo de bebidas alcohólicas y agresiones contra conductores que intentaban brindar el servicio a la población.

“Están borrachos y haciendo desmanes en toda la zona”, manifestó uno de los transeúntes.

Los vecinos increparon a los movilizados calificándolos de “abusivos”. Los bloqueadores, apostados en la avenida Cívica, habrían causado destrozos en diversos vehículos bajo los efectos del alcohol.

“No estoy de acuerdo con que vengan a agredir a los choferes que quieren trabajar. Mire cómo rompieron el vidrio. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Nosotros estamos de acuerdo con el Gobierno”, señaló una vecina. Por su parte, otro testigo afirmó: “Acabamos de ver cómo estos choferes vienen a hacer vandalismo. A una movilidad que estaba trabajando le rompieron los vidrios y el retrovisor; generan caos e inseguridad porque se ponen a tomar y están ebrios”.

A medida que algunos minibuses retomaban sus actividades, la reacción de los bloqueadores se tornaba más violenta. Los vecinos aseguraron que, si bien respetan el derecho a la protesta, rechazan categóricamente los excesos y actos vandálicos cometidos.

