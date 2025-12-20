Un joven de 24 años vivió momentos de terror en Cochabamba tras ser perseguido y atacado con un cuchillo por una conductora de la línea 01, luego de que este le reclamara el cambio correcto de su pasaje.

El incidente se produjo en medio de un clima de alta tensión en la ciudad debido al incremento arbitrario de las tarifas de transporte, que han subido de 2,50 a 4 y hasta 5 bolivianos sin una autorización oficial.

La víctima grabó el momento exacto de la agresión con su celular para dejar constancia de la violencia extrema a la que fue sometido por la trabajadora del volante.

El ataque: "Trató de apuñalarme reiteradas veces"

"Viene directo hacia mí, cuando yo ya estaba yéndome hacia mi casa, viene donde mí y directo a apuñalarme. Si no era por lo que esquivaba, me iba a llegar. Me estaba dando directo", relató el joven al describir el ataque.

Según su testimonio, la agresión no fue un simple intento de asustarlo, sino una acción decidida de la mujer por causarle daño físico. "Había testigos en el auto que vieron, pero no dijeron nada. Varias veces, estaba viniendo directo y yo estaba esquivando hacia atrás yéndome. Varias veces, no era uno, ni asustar, directo me estaba viniendo a dar. Y yo la verdad me asusté y justo fue ahí donde saqué mi celular", añadió el afectado, quien logró capturar imágenes del arma blanca y la placa del vehículo.

El conflicto se originó cuando el pasajero pagó con una moneda de 5 bolivianos y recibió solo un boliviano de vuelto, lo que implicaba un cobro de 4 bolivianos.

"Le cancelo 5 bolivianos y me devuelve 1 boliviano de cambio, donde le indico que el pasaje no es 4 bolivianos. Y la señora, con su letrero que tenía que decía que el pasaje era 4 bolivianos, me bota y me dice, 'así es el pasaje', bruscamente me dijo", detalló la víctima. Al insistir en que no existía una ley establecida para dicho incremento, la mujer se exaltó y terminó lanzándole la moneda antes de sacar el cuchillo.

Sanciones y medidas de Movilidad Urbana

Desde la Dirección de Movilidad Urbana, Hever Rojas lamentó que el cobro abusivo de tarifas esté generando agresiones físicas y verbales entre conductores y usuarios. El funcionario advirtió que se aplicarán sanciones conjuntas con Tránsito a los choferes que obliguen a los pasajeros a bajar de las unidades.

"Que hagan descender o abandonar a los usuarios como efecto de este problema que estamos viviendo. Eso sí, tiene una sanción que va desde 50 a 100 bolivianos, que vamos a aplicar, obviamente, en función a estas denuncias que estamos recibiendo", señaló Rojas, quien además confirmó que el caso de la conductora de la línea 01 será remitido a instancias penales.

El transporte justifica el alza por el costo del combustible

Por su parte, el sector del transporte federado, representado por José Orellana, reconoció la existencia de agresiones mutuas y atribuyó la situación a la desesperación por el costo de vida y el combustible.

"El conductor está desesperado de poder llevar el pan del día, porque si va a seguir cobrando 2,50, no va a poder llevar", justificó el dirigente, haciendo un llamado a la tolerancia. Orellana concluyó lamentando que las medidas económicas del Gobierno Central estén provocando este tipo de confrontaciones violentas: "Desgraciadamente, el regalo de las fiestas de fin de año son estas, conflictos y conflictos".

