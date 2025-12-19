Alcaldía de Cochabamba convoca a reunión de emergencia por denuncias de alza del pasaje

Ante las denuncias por el incremento irregular del pasaje urbano y los hechos de violencia registrados en las últimas horas, la Alcaldía de Cochabamba convocó a una reunión de emergencia del Comité de Transporte, prevista para el lunes 22 de diciembre.

El encuentro tiene como objetivo analizar la situación actual y definir medidas inmediatas para enfrentar los conflictos entre choferes y usuarios.

El director de Movilidad Urbana, Hever Rojas, informó que el Municipio recibió reportes alarmantes de agresiones físicas y amenazas, algunas con uso de objetos punzocortantes, atribuidas a conductores del transporte público.

“Este tipo de agresiones debe ser denunciado en el ámbito penal y, como municipio, vamos a coadyuvar en la investigación de estos hechos que se están registrando”, afirmó Rojas.

Desde la comuna se tomó contacto con dirigentes de asociaciones del transporte, a las que pertenecerían los conductores implicados, con la finalidad de evitar que se repitan actos similares.

Durante la reunión del Comité se evaluarán medidas temporales para mitigar el conflicto, mientras se revisa el impacto de la modificación en la escala tarifaria. La Alcaldía reiteró que ningún ajuste será válido si no es consensuado en el pleno del Comité de Transporte, donde participan todas las partes involucradas.

“Creemos que no se realizó una correcta lectura de las incidencias del retiro de la subvención al combustible, y eso está generando este conflicto en el municipio de Cercado”, sostuvo Rojas.

