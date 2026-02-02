Polémica en colonia menonita: Denuncian internación forzosa de una joven en centro psiquiátrico

Una joven menonita de 18 años se encuentra en el centro de una disputa legal y social tras ser internada en un centro psiquiátrico contra su supuesta voluntad. Mientras una parte denuncia una privación de libertad motivada por el deseo de la joven de abandonar su comunidad, la familia asegura que se trata de una medida de protección tras un presunto secuestro internacional.

La denuncia: "Un castigo por querer ser libre"

Según la denuncia pública realizada por personas cercanas al caso, la joven habría sido capturada por su propio entorno familiar en las cercanías de Pozo del Tigre y Tunás. Los denunciantes sostienen que el padre de la joven, quien además ostenta el cargo de jefe de la colonia, ordenó su internación arbitraria como represalia por haber escapado y manifestado su deseo de no pertenecer más a la comunidad menonita.

Testigos presenciales relataron momentos de tensión durante el traslado: "Escucharon gritos de auxilio y, al fijarse, vieron que los padres con unos vecinos cargaron a la chica a la fuerza y se la llevaron al centro", afirmó un testigo clave.

La defensa de la joven cuestiona duramente a las autoridades de salud, señalando que el centro médico aceptó el ingreso de la mujer sin un informe psiquiátrico previo que justificara la privación de su libertad.

La Contraparte: Un supuesto rescate desde Paraguay

Por otro lado, la defensa legal del padre ofrece una narrativa radicalmente distinta. Según su versión, la joven no escapó por voluntad propia, sino que fue víctima de un secuestro el pasado 18 de enero de 2026, siendo trasladada ilegalmente hacia Paraguay sin documentación.

La abogada del padre sostiene que:

Rescate internacional: La joven fue recuperada por un tío en el país vecino y restituida a su hogar.

Riesgo de autolesión: Afirman que la internación no es un castigo, sino una medida de urgencia debido a que la joven habría intentado atentar contra su integridad física tras su retorno.

Protección parental: Aseguran que los padres actuaron bajo el principio de precaución para precautelar la salud de su hija.

Los denunciantes exigen una intervención inmediata de las autoridades pertinentes para verificar el estado de salud de la joven y determinar si su retención cumple con los protocolos legales o si se trata de un caso de abuso de autoridad dentro de las estructuras de la colonia.

