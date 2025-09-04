Una fotografía fue el detonante para el crimen del menonita, según defensa de la víctima

San José de Chiquitos vive días de conmoción tras el asesinato de un joven menonita en una colonia. Según las investigaciones preliminares y los alegatos de la defensa de la víctima, el hecho se originó por una disputa sentimental vinculada a una fotografía.

El abogado Cristian Sotomayor, representante de la familia del fallecido, explicó que, en la audiencia de medidas cautelares, realizada ayer, miércoles, la autoridad jurisdiccional determinó 150 días de detención preventiva para tres de los principales implicados, imputados por el delito de homicidio. Otros cinco investigados quedaron en libertad, aunque se presume que habrían tenido participación como encubridores.

“La víctima habría increpado a uno de los agresores por haber tomado una fotografía a la mujer con quien mantenía una relación sentimental. Ese hecho derivó en una pelea que posteriormente terminó en un homicidio con dolo”, sostuvo Sotomayor, quien además adelantó que apelarán la resolución judicial al considerar que el caso es complejo y requiere un plazo mayor de investigación.

Por su parte, el también abogado de la víctima, Jhonny Fuentes, detalló la reconstrucción de los hechos: el domingo por la noche, alrededor de las 22:00, un grupo de ocho menonitas interceptó el vehículo en el que retornaba el joven. Primero se produjo una pelea cuerpo a cuerpo, pero luego otro agresor intervino, lo sujetó del cuello y lo asfixió hasta provocarle la muerte.

El letrado agregó: “Primero lo asfixia, luego le da cuatro puñetes y, cuando se da cuenta, ya estaba sin vida. Al percatarse de ello, se asustan y trasladan al menonita, que ya había fallecido, para entregarlo a sus padres. Estos, por sus costumbres y creencias religiosas, no formalizan el cuerpo; lo colocan en hielo, lo velan y finalmente le dan cristiana sepultura”.

“El autor afirmó que no fue su intención quitarle la vida. Sin embargo, con esa versión ya se atribuye la responsabilidad y reconoce que fue él quien le quitó la vida al menonita”, relató Fuentes.

