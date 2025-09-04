TEMAS DE HOY:
“Recién corren”: Mujer da a luz en el pasillo del Centro de Salud Satélite Norte

En un video grabado por testigos, se observa a la madre en el suelo, mientras otra persona se acerca con una manta para cubrir al recién nacido.

Charles Muñoz Flores

04/09/2025 9:28

Mujer da a luz en el pasillo del Centro de Salud Satélite Norte. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

Una mujer dio a luz en el pasillo del Centro de Salud Satélite Norte, ubicado en Santa Cruz, en un hecho que generó conmoción y cuestionamientos en redes sociales sobre la atención médica en centros públicos.

El hecho ocurrió en horas de la mañana de este jueves, cuando la mujer, en evidente trabajo de parto, no logró recibir atención médica a tiempo. En un video grabado por testigos, se observa a la madre en el suelo, mientras otra persona se acerca con una manta para cubrir al recién nacido. Segundos después, personal médico aparece con una camilla para asistir a la madre y al bebé.

Durante la grabación se escuchan frases que reflejan la indignación de quienes presenciaron el hecho: “Recién corren”, dice una mujer, mientras otra exclama: “Ha caído al suelo el bebé, qué desgracia señor”.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial por parte de las autoridades de salud. Se espera que en las próximas horas se brinden detalles sobre el estado de salud tanto de la madre como del recién nacido, quienes fueron trasladados para recibir atención médica especializada.

A continuación, el video:

 

