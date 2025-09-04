Reportan balacera en un hangar de Warnes

Una balacera se registró este jueves en un hangar ubicado en la zona de El Coloradillo, municipio de Warnes, durante un operativo policial encabezado por agentes de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Según reportes preliminares y testimonios de vecinos, los disparos comenzaron poco después de que los efectivos ingresaran al lugar, aparentemente abandonado. Alarmados por el estruendo, los pobladores alertaron a la Policía, lo que derivó en un despliegue de refuerzos desde el Comando Departamental.

De manera extraoficial, se conoció que los agentes de la Felcn fueron interceptados por un grupo de sujetos fuertemente armados, quienes habrían logrado desarmar a los efectivos, superándolos en número y poder de fuego. Esta situación obligó a los uniformados a solicitar apoyo inmediato.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial por parte de las autoridades. Sin embargo, se ha intensificado el control en la zona, con revisiones exhaustivas a los vehículos que circulan por el área, en busca de posibles implicados o evidencia relacionada con el hecho.

